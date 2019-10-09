Москва, , 15:05 — REGNUM Проведение саммита в «нормандском формате» без разведения сил и средств в Донбассе будет зависеть от решения лидеров стран — участников «нормандской четвёрки». Об этом 9 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Всё будет зависеть от решений глав государств», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договорённостей.

При этом Песков посоветовал дождаться итогов, сорвётся или нет процесс разведения сил.

«Давайте дождёмся информации о том, по чьей вине это сорвано», — порекомендовал пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, разведение сил в Донбассе должно было начаться 7 октября с населённых пунктов Золотое и Петровское, однако из-за продолжающихся обстрелов было перенесено на 9 октября.

Сегодня официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что украинская сторона сорвала процесс разведения войск в районе населённого пункта Золотое.

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