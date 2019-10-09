Житель посёлка Шабровский (Екатеринбург) Константин Г. оказался возмущён содержанием генерального плана города до 2035 года. Об этом сообщает ЕАН.
Екатеринбург, 9 октября 2019, 15:12 — REGNUM Местного жителя возмутило, что рядом с посёлком, согласно генплану, построят мусорный полигон. Ранее жители протестовали против его постройки.
Более того, по словам Константина Г., мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал не включать объект в генплан без согласования с общественностью.
«Похоже, глава Екатеринбурга обманул людей», — отметил местный житель.
Напомним, ранее в мэрии опубликовали проект генплана города до 2035 года. В документе указано, что рядом с посёлком Шабровский планируется построить мусоросортировочный комплекс и мусорный полигон.
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