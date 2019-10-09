Москва, , 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Также сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой — это по итогам избирательной кампании», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в регионах России граждане избрали глав 16 субъектов РФ, мэров трёх административных центров, а также депутатов 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга.

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