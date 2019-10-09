Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это к политической интеграции Белоруссии и России не приведёт. Власть Лукашенко принципиально враждебна России и несовместима с позитивной судьбой Белоруссии и несовместима с братским союзом двух народов. В то же время власти Лукашенко ничего не угрожает — белорусская экономика банкрот, но Союзное государство позволяет снять большую часть социальных последствий без вреда для белорусского национализма. На этом фоне белорусский национализм будет становится только сильнее — независимо от результатов переговоров Минска с Москвой. Об этом 9 октября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центра ИА REGNUM.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 15:12 — REGNUM «Как правильно сказал президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, мы один народ. Если такого же рода заявление в отношении Украины всё-таки является авансом, поскольку мы не один народ с западенцами, бандеровцами и неонацистами, и до сих пор на Украине принадлежности к большому общему русскому народу является актом выбора, а не естественным состоянием, то я согласен, что белорусы и мы — один народ», — заявил Колеров.

«Брестская крепость, героические белорусские партизаны — фундаментальная ценность для нашего народа, для его исторического национального сознания и для идентичности», — подчеркнул он.

В связи с этим не следует забывать и о великой социальной роли Союзного государства.

«Спорят о собственности, спорят о политических последствиях, но забывается чаще всего то, что для белорусов в первую очередь Союзного государство стало актом огромной социальной справедливости: единое трудовое, единое образовательное, единое миграционное право ежедневно, ежесекундно все последние 20 лет подтверждало реальную социальную правду нашего народного единства», — отметил Колеров.

Тем не менее, это Союзное государство так и не не выросло во что-то большее в в политической сфере — и не вырастет, считает Колеров.

«Более того, я могу сказать, что в ходе политических переговоров о будущем Союзного государства по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина. Никакой интеграции дальнейшем больше не будет, переговоры будут носить декоративный характер без принципиальных последствий», — указал он.

Причина этого состоит в том, что высшая задача Лукашенко состоит в сохранении, укреплении, развитии и передача «своей абсолютной монархической власти».

«Никакая диктатура, даже мягкая, не террористическая, как мы имеет в случае с Белоруссией — никакая диктатура не смирится, не согласится ни с какой перспективой интеграции, потому что интеграция это компромиссный отказ от абсолютной власти, отказ от полновластного владения собственностью, отказ даже от акционерного распределения долей. И поэтому все разговоры об интеграции и даже, как это ни прискорбно признать, что мы один народ, носят декоративный, заведомо лицемерный характер», — подчеркнул Колеров.

Опасность такого положения становится понятной в контексте происходящего на Украине, где в результате неонацистского переворота продолжается строительство террористического государства. Официальный Минск идёт тем же путём националистического строительства, опираясь только на административную власть, опираясь на диктатуру и выступая против абсолютного народного большинства, указал главный редактор ИА REGNUM.

«Это строительство этнического национализма, естественно, реализуется в полнопрофильной исторической мифологии, языковой политике. Но никто не может закрыть глаза на тот факт, что этот бюрократически созданный национализм является в своей перспективе конфликтным, антирусским и с этой точки зрения таким же агрессивным, как украинский национализм», — пояснил Колеров.

При этом несмотря на то, что диктатура Лукашенко ведёт активное строительство бюрократического национализма и для этого использует существующую малочисленную националистическую и национальную оппозицию, ни для кого не секрет, что естественной перспективой белорусского этнического националистического является интеграция с Польшей — при том что эта интеграция состоится на колониальных условиях для Белоруссии.

«Как бы ни активно ни боролись белорусские националистические силы на паркете, на улице или в интернете против русского империализма, они объективно являются инструментами польского империализма, я бы даже сказал — польской реконкисты, нового завоевания. На этот счёт нет никаких сомнений: главным выгодоприобретаталем лукашенковского белорусского этнического национализма будет Польша», —указал Колеров.

Польский народ является близким русскому, несмотря на застарелые многовековые противоречия. Однако историческая логика ставит их друг против друга, указал он.

«Польский империализм на подъёме: Украина валится к его ногам, Белоруссия идёт добровольно. Они рискуют повторить ту историю, когда сами же вырастят многонациональную конфликтную Польшу, из которой вырастет новый Бандера и начнёт убивать и взрывать своих польских хозяев. Настоящая, подлинная, товарищеская перспектива взаимоотношений Польши и России состоит в необходимости согласия, согласования наших интересов. И центральной проблемой в этой повестке дня является судьба Белоруссии», — подчеркнул главный редактор ИА REGNUM.

По его мнению, даже если Лукашенко отойдёт от власти или конвертирует свою власть в новый националистический режим, начнёт новые реформы в гайдаровском духе — такие реформы приведут лишь к образованию избыточных рабочих рук, которые будут поглощать Польша и Россия.

«Союзное государство позволяет России поглощать избыточную рабочую силу, не приходя в сознание. Это спасительно. Но это разрушительно для тех, кто не может просто так уехать, просто так найти себя в России или Польше. Белоруссию ждёт большой национальный кризис, наверху которого будет националистическая власть, показывающая пальцем на плохих русских империалистов и хороших польских братьев», — пояснил он.

«Это приведёт к неизбежной гибели белорусского государства. Вопрос: чьим протекторатом станет обескровленная и уничтоженная националистами белорусское государство? Этот вопрос не имеет определённого решения, но поскольку мы всё-таки один народ, поскольку для нас Брестская крепость святыня — для нас любое конфликтное развитие событий будет болезненным и очень трагичным», — заключил Колеров.