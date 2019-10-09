Майкоп, , 14:50 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководителем Федерации кавказских ассоциаций Турции Йылдыз Шекерджи, председателем Бизнес-ассоциация Турции Юсуфом Таймазом и представителем Комитета внешнеэкономических связей Турции Тураном Акыном. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба администрации республики, во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра Адыгеи Вячеслав Сапиев, руководитель администрации главы республики Владимир Свеженец, директор АРИГИ Адам Тлеуж, руководители республиканских министерств и ведомств, курирующих экономику, туризм и национальные отношения.

Глава Адыгеи заявил, что в рамках российско-турецкого сотрудничества республика готова к тесному взаимодействию с адыгской диаспорой Турции в деловой, культурной и образовательной сферах.

«В ходе визита официальной делегации Адыгеи в Турцию мы презентовали экономический потенциал и экспортные возможности региона. Во многом перспективы сотрудничества связаны с производством, переработкой и выводом на рынки Турции сельскохозяйственной продукции: адыгейского сыра, риса, пшеницы, продукции садоводства и перерабатывающей отрасли. Сегодня наша главная задача — свести друг с другом бизнес-структуры для создания совместных проектов. Так же мы заинтересованы в возможностях турецкой стороны в строительной сфере, гостиничном бизнесе и развитии въездного туризма», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул необходимость системной работы по реализации конкретных проектов по итогам визита. Участники встречи обозначили широкий круг вопросов по отраслевым направлениям. В том числе — по использованию гибкой налоговой политики в отношении инвесторов, созданию совместных предприятий в сфере туризма, гостиничного бизнеса, индустриальных парков, деревообработки, сельхозпроизводства, а также в образовании и культурном обмене. Министерство экономразвития Адыгеи представило инвестиционные предложения региона. Руководителем республики было поручено выработать единые подходы к развитию общих бизнес-процессов с турецкой стороной.

Участники встречи отдельно обсудили вопросы по сохранению и изучению адыгского языка. Были отмечены итоги работы проектного офиса, который на сегодняшний он занят переводом мультфильмов, записью адыгских сказок, организацией языковых курсов и лингвистического лагеря для детей. В 2020 году к языковым проектам планируется подключить детей и молодежь из Турции и Иордании, а также организовать онлайн-консультации для учителей адыгского языка.

Кумпилов предложил по итогам встречи создать двустороннюю рабочую группу, которая сформирует конкретные предложения по каждому направлению сотрудничества.