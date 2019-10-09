Американские военные в сентябре 2019 года сбросили больше боеприпасов на Афганистан, чем за любой месяц с 2010 года. Об этом пишет издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на Центральное командование ВВС США.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM ВВС США выполнили за сентябрь 2019 года около 948 ударных миссий в Афганистане. По ряду оценок, это самое большое количество авиаударов с момента разгара конфликта в 2010 году, когда показатель за октябрь того же года составил 1043.

Статистика авиаударов за сентябрь 2019 года включает в себя все пилотируемые самолёты и беспилотные аппараты США и коалиции. В это количество не входит активность афганских ВВС.

За весь 2015 год ВВС США и коалиции нанесли по территории Афганистана 947 авиаударов. За девять месяцев 2019 года уже нанесён 5431 удар.

По мнению экспертов, нынешнее увеличение активности ВВС США и их союзников напрямую связано с ухудшением ситуации с безопасностью на земле.

Следует заметить, что в Афганистане 28 сентября 2019 года прошли очередные выборы президента. Результат пока подсчитывается. Из-за угроз и терактов движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в выборах приняли участие только 20% избирателей.