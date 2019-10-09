Киев, , 14:54 — REGNUM «Формула Штайнмайера» не подразумевает предоставления Донбассу какой-либо автономии, заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Видео выступления опубликовано 9 октября на его странице в социальной сети Twitter.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идёт о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством», — заявил чиновник.

По его словам, «формула Штайнмайера» описывает особенности вступления в силу закона об особенностях местного самоуправления на Украине.

«Подчёркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление», — заявил Макеев.

Он также отметил, что ОБСЕ признает местные выборы на Украине законными, если увидит, что «на избирательных участках нет урок с автоматами, рядом с избирательными участками нет танков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что после «возвращения» Донбасса все противники нынешней украинской власти должны выехать из региона в любом направлении, а оставшиеся — лишены избирательных прав.

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