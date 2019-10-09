Брюссель, , 15:01 — REGNUM Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в Брюсселе 9 октября сообщил, что вопрос о действиях Турции на территории Сирии будет включен в повестку саммита Евросоюза, который пройдет 17−18 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Эттингера, есть опасения, что в Сирии может произойти эскалация конфликта.

Стоит отметить, 9 октября агентство Bloomberg сообщило, что турецкие военные подразделения начали переходить границу Сирии в районах, которые находятся под контролем курдов.

По данным агентства, таким образом Турция стремится вынудить курдские отряды отойти от границы. Официальных заявлений Анкара по данному поводу не делала.