Сингапур, , 14:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо предложил премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну ряд проектов, в том числе строительство железной дороги Макассар-Парепаре, сообщает Kompas.

«Индонезия предлагает различные возможности для сотрудничества в сфере инфраструктурных проектов, включая проект железной дороги Макассар-Парепаре и аэродром в Лабуан-Баджо», — заявил Джоко Видодо в совместном заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Сингапура.

Президент Индонезии также высоко оценил разработку и последующую деятельность по соглашению, достигнутому двумя странами во время встречи лидеров в прошлом году.

«Мы приветствуем последующее выполнение соглашения об увеличение числа арендаторов в индустриальном парке Kendal Industrial Park, развитии цифрового парка Nongsa Digital Park и поддержки совета по экономическому развитию Сингапура», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиии премьер-министр Сингапура договорились расширить сотрудничество в таких областях, как безопасность, экономика и образование.

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