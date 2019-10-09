Рим, , 14:42 — REGNUM Экс-премьер Италии Маттео Ренци и лидер «Лиги» Маттео Сальвини проведут политический «поединок» в прямом эфире Rai 1 15 октября, сообщили представители телеканала в среду, 9 октября.

Ренци и Сальвини считаются неформальными лидерами либералов и консерваторов Италии соответственно, регулярно ведут заочную полемику, а некоторое время назад начали обсуждать условия очной встречи.

Как отмечается, трансляция поединка Сальвини и Ренци начнется сразу после трансляции футбольного матча между сборными Италии и Лихтенштейна.