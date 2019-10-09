Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Состояние криминогенной обстановки в Казахстане обсудили министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев и первый президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщили 9 октября в пресс-службе бывшего главы государства.

Министр заявил, что с начала 2019 года преступность в Казахстане сократилась на 15%, раскрываемость по тяжким преступлениям составила 77,5%, по особо тяжким преступлениям — 88%. Собеседники также обсудили проведение реформы МВД, направленной на повышение уровня доверия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года подростковая преступность в Атырауской области Казахстана выросла на 39,6%, Алма-Ате — на 33,5%, в Кызыл-Ординской, Мангистауской областях и Астане — на 18%.

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