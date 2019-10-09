Москва, , 14:33 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает 9 октября Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

О чем именно разговаривали главы двух государств, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, подразделения турецких вооруженных сил начали переход через границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена создать зону безопасности.

В Турции заявили, что военные переходят в северо-восточную часть Сирии, чтобы заставить курдских бойцов, которые находятся под защитой американских военных, отойти от границы.

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