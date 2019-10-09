Луганск, , 14:37 — REGNUM Министерство иностранных дел ЛНР сообщило, что Украина сорвала возобновление разведения сил и средств на линии соприкосновения на участке в Золотом.

«Несмотря на подтвержденные в Минске обязательства, Украина сорвала сегодня возобновление разведения сил и средств на участке в Золотом», — приводит заявление МИД ЛНР «Луганский информационный центр».

Также сообщается, что луганской стороной по условиям, согласованным Контактной группой 1 октября, были в срок переданы СММ ОБСЕ исходные сведения для разведения, направлено уведомление о готовности приступить к выполнению разведения за 24 часа до его начала и, в соответствии с согласованным планом-графиком, 9 октября в 12:00 по местному времени запущена белая сигнальная ракета — условный знак готовности к разведению.

«К сожалению, ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало», — говорится в сообщении МИД ЛНР.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает порочную деструктивную практику в Золотом, как Киев это делал в случае с разведением сил в станице Луганской. При этом украинская сторона понимает, что рано или поздно ей придётся выполнить все требования минских документов с прямыми поручениями нормандского формата и Контактной группы.

«Но, к сожалению, на сегодняшний момент Киев саботировал выполнение этих поручений, тем самым, в том числе, поставив под угрозу возможный саммит нормандского формата», — заключается в сообщении луганского МИД.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что украинские силовики провели обстрел в районе населённого пункта Золотое-5 на линии соприкосновения сил в Донбассе для того, чтобы попытаться сорвать разведение сил и средств перед началом этого процесса.