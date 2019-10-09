Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин раскритиковал министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева за плохое освоение бюджетных средств, сообщает 9 октября издание Tengrinews.kz.

Спикер Мажилиса обратил внимание на сокращение статей расходов в государственном бюджете, связанных с обеспечением населения водой. «С чем связано неосвоение 50 процентов средств, выделенных по данному вопросу?» — спросил Нигматулин.

Министр ответил, что причиной плохого освоения бюджета стала некачественная проектно-сметная документация, а также судебные разбирательства с недобросовестными подрядчиками. «Ваш ответ ни о чем. Вы констатируете то, что вам депутат сказал. Вы назовите причины. Пляшете вокруг», — добавил Нигматулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева назвала программу обеспечения населения чистой водой «Бермудским треугольником», в котором средства исчезают «загадочным образом».

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