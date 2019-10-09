Лондон, , 14:19 — REGNUM Евросоюз готов пойти на уступку по проблеме режима backstop для Северной Ирландии, из-за которой может сорваться очередной срок выхода Великобритании из ЕС. Об этом 9 октября сообщила газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет издание, Евросоюз готов обсудить создание механизма, который позволит по истечении некоторого срока североирландскому парламенту принять решение остановить действие режима backstop. Сообщается, что в качестве такого срока обсуждается 2025 год. На этот период Лондону предлагается не восстанавливать сухопутную границу на острове Ирландия.

Стоит отметить, что Северная Ирландия, которая входит в состав Великобритании, также является членом таможенного союза ЕС. Брюссель настаивает на временном сохранении для региона режима backstop, во время которого там будут действовать нормы Евросоюза, в том числе сохранится открытой граница с Ирландией. Лондон в целом не против данной меры, но опасается, что действие данного режима затянется на неопределенный период, и ЕС будет через Северную Ирландию давить на Великобританию.