Киев, , 14:10 — REGNUM Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук — «вообще не экономист», заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью изданию «Левый берег».

Алексей Гончарук Gov.ua

Материал был обнародован вечером 8 октября.

Данилюк не стал пояснять свой тезис, но заявил, что об экономических компетенциях премьера «слишком рано говорить» и для Гончарука пост главы правительства — «это шанс».

Также экс-глава СНБО, который при президентстве Петра Порошенко занимал пост министра финансов, заявил, что теоретически, «при правильной политике», Украина может в ближайшие годы получить рост ВВП на 40%, как заявили новые власти. Однако он призвал правительство Гончарука не считать, что «вытянуть» такой рост можно только за счет открытия рынка земли.

«Если мы его неправильно запустим, затянем — получим негативный эффект», — предостерег Данилюк.

ИА REGNUM напоминает, что в день проведения на Украине досрочных парламентских выборов, 21 июля, президент Зеленский заявил, что новым премьером страны должен стать «независимый сильный человек, с профессиональным образованием, которого уважают в Украине и на Западе и который является гуру экономики».

29 августа на пост главы правительства был назначен Алексей Гончарук.

В конце сентября Данилюк подал в отставку — по информации ряда СМИ, из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности с главой офиса президента Андреем Богданом.