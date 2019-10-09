Киев, , 14:15 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

«Он объявлен в розыск», — ответил на вопрос журналистов глава ГБР Роман Труба.

По его словам, следователи предпринимают меры для объявления Жеваго в международный розыск, а также для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, экс-депутат владел банком «Финансы и кредит». Его подозревают в растрате 2,5 млрд гривен, принадлежащих банку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине были объявлены в розыск бывшие депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.

Читайте также: Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск