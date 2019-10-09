Джакарта, , 14:08 — REGNUM Посол Польши в Индонезии Беата Сточинска надеется, что вопрос пальмового масла не помешает процессу переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом (IEU-CEPA), сообщает Antara.

«Я надеюсь, что эта тема не нарушит экономическую повестку дня обеих сторон, особенно, когда ведутся переговоры. Мы надеемся, что соглашение IEU-CEPA будет подписано в ближайшее время», — заявила посол Польши после пресс-конференции, посвященной проведению бизнес-форума между представителями Индонезии и «Вышеградской четверки».

Как одна из стран-членов ЕС, Польша должна следовать политике блока в отношении запрета на ввоз индонезийских продуктов из пальмового масла. Тем не менее, посол подчеркнула, что её страна поддержала ЕС и Индонезию, сформировав рабочую группу для поиска лучшего решения этой проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии проведет бизнес-форум с четырьмя европейскими странами, а именно с Чехией, Венгрией, Польшей и Словакией.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и страны «Вышеградской четверки» проведут бизнес-форум