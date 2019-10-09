Курган, , 14:05 — REGNUM В Курганской области Алёна Лопатина утверждена в должности уполномоченного по правам рёбенка. Её кандидатуру согласовали на федеральном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что Алёна Лопатина назначена уполномоченным по правам ребёнка на следующие пять лет. Эту должность она занимает с 2010 года.

В конце сентября Курганская областная дума внесла поправку в должностные обязанности уполномоченного по правам ребенка: детский омбудсмен Зауралья отныне подчиняется напрямую уполномоченному по правам ребёнка при президенте России.