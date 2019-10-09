Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Оперативное объединение Сухопутных войск США в Европе 7 октября опубликовало пресс-релиз о намерении провести в 2020 году самое крупное за последние 25 лет развёртывание американских войск на европейском театре военных действий. Данное мероприятие будет проведено в ходе учений под названием Defender-Europe 20.

Учения запланированы на апрель-май 2020 года. Пройдут они в Центральной и Восточной Европе, а также в Грузии. В них примут участие 18 стран. Переброска личного состава и боевой техники начнётся в феврале 2020 года. После учений войска будут повторно развёрнуты до июля 2020 года.

Численность военнослужащих, участвующих в Defender-Europe 20, составит около 37 тысяч человек, в том числе, около 20 тысяч военнослужащих США. В учениях будут принимать участие не только страны-члены блока НАТО, но и страны-партнёры альянса.

В ходе Defender-Europe 20 будет отрабатываться перемещение войск на расстояние более 4 тысяч километров по 12 маршрутам через 10 стран. Для переброски войск по континенту будут использоваться как автомобильные, так и железные дороги.