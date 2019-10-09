Красногорск, , 13:59 — REGNUM Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов освобожден от должности по собственному желанию. Полномочия Пестова распределены между вице-губернатором региона Игорем Тресковым и зампредами правительства ПодмосковьяРоманом Каратаевым и Евгением Хромушиным, сообщает 9 октября РИАМО.

Вице-губернатор Игорь Тресков будет курировать два направления — работу министерства благоустройства и Госадмтехнадзор в части вопросов благоустройства; зампред правительства Московской области Евгений Хромушин — работу регионального министерства ЖКХ и энергетики, областной Госжилинспекция и Госадмтехнадзора в части надзора по деятельности ТКО; Роман Каратаев — работу управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, а также Госадмтехнадзор в части вопросов надзора за исполнением законодательства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Дмитрий Пестов занимал пост вице-губернатора Московской области с 20 сентября 2018 года. Он занимался вопросами благоустройства, ЖКХ и ТЭК.