Москва, , 14:02 — REGNUM Разведение войск в Донбассе 9 октября скорее всего будет сорвано. Об этом при помощи телемоста заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Идёт провокационная стрельба со стороны Украины. Хотя украинская сторона гарантии безопасности проведения данного мероприятия прислала в письменном виде. Сейчас я нахожусь на северо-восточной окраине района разведения сил и средств и на западной стороне населенного пункта Петровское», — сообщил Якубов.

По его словам, в Петровское прибыли также представители ОБСЕ, которые зафиксировали нарушение режима тишины со стороны украинских вооруженных формирований.

«Есть согласованный план-график, которого мы придерживаемся. Сегодня в 12:00 мы должны были запустить сигнальную ракету белого огня, что говорит о том, что мы готовы. Потом запустить зеленую ракету о том, что мероприятия начались. Мы запустили две ракеты, но с украинской стороны — тишина. Представители ОБСЕ едут на ту сторону, выяснять обстоятельства», — сказал представитель ДНР.

Также представитель ДНР заявил, что у народной республики хватит сил противостоять украинским неонацистам в случае срыва разведения сторон.

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