Новосибирск, 9 октября 2019, 13:59 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал появившуюся накануне, 8 октября, информацию о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Правительство Новосибирской области

По словам Андрея Травникова, очевидно общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий — причём, не только новосибирских, но и в целом по стране.

«Первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции — продукции гражданского назначения, в том числе — для нужд экономики регионов. Ещё одна общая задача заводов и руководства области — увеличение экспортных поставок, — отметил губернатор региона. — С чем мы категорически не согласимся — это с искусственным перераспределением объёмов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману — Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова — исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников».

Андрей Травников выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным некоторых СМИ, сборка бомбардировщика Су-34 может быть перенесена из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре.

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