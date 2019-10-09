Тбилиси, 9 октября 2019, 13:55 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уверен, что между Грузией и Азербайджаном не существует таких проблем, которые невозможно разрешить по-братски, по-дружески. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 9 октября в рамках его визита в Баку.
Гахария назвал не случайным то, что свой первый зарубежный визит он нанес именно в Азербайджан, и подчеркнул, что этим визитом еще раз докажет врагам и доброжелателям, что неразрешимых проблем в отношениях между двумя странами нет.
Согласно официальной информации, первая встреча в Баку состоялась именно с Ильхамом Алиевым, и на ней были рассмотрены важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и проекты регионального значения, которые совместно осуществляют Грузия и Азербайджан.
Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахарию с назначением на пост премьера и отметил, что высоко ценит тот факт, что первый визит новый премьер нанес именно в Баку.