Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уверен, что между Грузией и Азербайджаном не существует таких проблем, которые невозможно разрешить по-братски, по-дружески. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 9 октября в рамках его визита в Баку.

Гахария назвал не случайным то, что свой первый зарубежный визит он нанес именно в Азербайджан, и подчеркнул, что этим визитом еще раз докажет врагам и доброжелателям, что неразрешимых проблем в отношениях между двумя странами нет.

Согласно официальной информации, первая встреча в Баку состоялась именно с Ильхамом Алиевым, и на ней были рассмотрены важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и проекты регионального значения, которые совместно осуществляют Грузия и Азербайджан.

«Грузия и Азербайджан — ближайшие друзья и партнеры. Наше партнерство вышло за рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом отношении, в сферах транзита энергоносителей, транспорта, торговли. Грузия и Азербайджан твердо поддерживают друг друга в международных форматах. И это принципиально важно», — заявил Георгий Гахария и поблагодарил президента Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахарию с назначением на пост премьера и отметил, что высоко ценит тот факт, что первый визит новый премьер нанес именно в Баку.

«Это свидетельствует о том, что Грузия и Азербайджан близкие друзья и партнеры. Грузия для нас — самый близкий друг, сосед и партнер. Нас связывают история, география, и это очень важно для развития наших отношений», — заявил Ильхам Алиев, который также подчеркнул большое значение сотрудничества в сферах энергетики, нефти, газа, транспорта, которое, по его оценке, уже давно вышло на международный уровень. Заявление президента Азербайджана также распространила пресс-служба правительства Грузии.