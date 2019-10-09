Киев, , 13:54 — REGNUM Вооруженные силы Украины не потеряют тактические и оперативные преимущества в результате разведения войск в Петровском и Золотом (Донбасс).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции «Слуга народа» Роман Костенко, комментируя результаты поездки в Донбасс.

«Во время разведения мы не потеряем никаких тактических и оперативных преимуществ… Мы были на передовых позициях. В целом ситуация контролируемая. На указанных участках, на которых мы были непосредственно, идет подготовка к разведению», — сказал Костенко.

При этом он признал, что за последние несколько лет ВСУ так и не подготовили позиций для разведения войск в Золотом и Петровском.

«В Петровском у нас уже готовы позиции к разведению на 98%… Войска готовы оттянуться на указанные позиции. Что касается Петровского, речь не идет о населенном пункте, там разведение проходит на открытой местности, в полях. Это не несет угрозы местному населению… В Золотом ведутся инженерные работы по обустройству этих позиций», — рассказал Костенко.

Он также сообщил, что вчера 8 октября, украинские депутаты лично убедились в том, что войска противника ведут обстрел украинских позиций в Золотом и Петровском.

«Одно из условий разведения войск — семь дней без обстрелов. Сегодня обстрелов не было. Еще вчера, когда мы там были на участке, который планируется к разведению, ещё были обстрелы со стороны противника», — подытожил Костенко.

Как сообщалось, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Золотом и Петровском не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины. Он заверил, что после разведения войск общественный порядок в населенных пунктах продолжат охранять украинские полицейские.

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