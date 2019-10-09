Киев, 9 октября 2019, 13:54 — REGNUM Вооруженные силы Украины не потеряют тактические и оперативные преимущества в результате разведения войск в Петровском и Золотом (Донбасс).
Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции «Слуга народа» Роман Костенко, комментируя результаты поездки в Донбасс.
При этом он признал, что за последние несколько лет ВСУ так и не подготовили позиций для разведения войск в Золотом и Петровском.
Он также сообщил, что вчера 8 октября, украинские депутаты лично убедились в том, что войска противника ведут обстрел украинских позиций в Золотом и Петровском.
Как сообщалось, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Золотом и Петровском не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины. Он заверил, что после разведения войск общественный порядок в населенных пунктах продолжат охранять украинские полицейские.
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