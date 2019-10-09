Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Глава Ассирийской федерации Швеции Кара Хермез обвинила курдскую партию «Демократический союз Сирии» в этнических чистках, об этом 9 октября сообщает издание Aftonbladet.

Народ Курдистана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они оказывают давление на ассирийцев, арабов и курдов, которые их не поддерживают», — подчеркнула Хермез.

Комментарий правозащитницы последовал в ответ на слова лидера Левой партии Швеции Йонаса Шёстедта о том, что курды способствуют объединению всех этнических групп региона.

Напомним, сирийские курды ведут активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, однако Турция и лояльные к ней политические акторы не признают этого.

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