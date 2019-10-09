Москва, , 13:50 — REGNUM Законопроект о правовом регулировании в строительстве апартаментов правительство РФ намерено внести в Госдуму до конца года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в Госдуме.

«Правительство дало поручение Минстрою и ряду ведомств в ноябре подготовить такую инициативу», — сказал Мутко.

По его словам, в России строится до 3 млн кв м апартаментов, прежде всего в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

«Конечно, они строятся как нежилые помещения, и когда люди туда заезжают, они не могут зарегистрироваться, другое налогообложение. Главное — к этим микрорайонам другие требования», — отметил он.

Сейчас в Жилищном кодексе понятия «апартаменты» нет.