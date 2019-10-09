Киев, , 13:50 — REGNUM В результате разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (Луганщинская область) в «серой зоне» окажутся 122 дома поселка Катериновка. Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции «Слуга народа» Роман Костенко, комментируя результаты поездки в Донбасс.

При этом он заверил, что в Катериновке, Петровском и Золотом охранять общественный порядок будут усиленные патрули украинской полиции.

«У нас есть населенный пункт Катериновка, где 122 дома останутся в «серой зоне». Все это обсуждалось… Правопорядок там будут поддерживать при помощи полиции. Там будет усилено присутствие полиции. Она будет защищать местное население», — сказал Костенко.

Депутат рассказал, что для местных жителей Золотого и Катериновки, которые выступали против отвода украинских войск, была организована поездка в прифронтовую Станицу Луганскую, где ранее произошло разведение войск. Костенко отметил, что люди лично убедились в том, что после разведения войск в Станице Луганской стало безопаснее, бои полностью прекратились, идет восстановление моста.

«Люди находятся на передней линии обороны, их дома находятся под обстрелом… После 19.00 они не могут включить свет в домах, к ним не может приехать «скорая помощь», потому что перекрыты все дороги после 19.00. Если мы и противник отведем войска, то люди перестанут быть в зоне огня», — добавил Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители подконтрольных Украине населенных пунктов Золотого, Петровского и Катериновки (Донбасс) устраивали акции протеста против вывода украинской армии. Они грозили командованию ВСУ «ложиться под танки», чтобы украинские солдаты остались в их населенных пунктах.