Эстонская Республика, , 13:44 — REGNUM Молодых жителей Эстонии можно знакомить с положениями конституции республики при помощи комиксов и рэпа. Такое предложение в письме министру юстиции Райво Аэгу озвучила генеральный прокурор Лавли Перлинг в связи со столетним юбилеем основного закона государства, сообщает портал ERR.

«До молодого поколения конституцию можно было бы донести при помощи комиксов, рэпа или видео в YouTube», — предложила Перлинг.

Кроме того, она советует представить конституцию при помощи настенных календарей и других классических способов. Также, по её мнению, для знакомства с основным законом страны можно провести лекции или обсуждения, а также попросить «известного эстонского автора написать пьесу или стихотворение или же найти возможность вплести положения конституции в популярные телесериалы».

Напомним, первая конституция Эстонской Республики была принята Эстонским учредительным собранием 15 июня 1920 года.