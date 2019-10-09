Рига, , 13:42 — REGNUM Страны Прибалтики пусть и в меньшей степени, но примут участие в крупнейших за последние 25 лет военных учениях в Евросоюзе под командованием США, сообщает латвийский новостной портал Mixnews.

Учения Defender Europe 20 называют самыми масштабными сухопутными маневрами со времён окончания холодной войны. В них примут участие 37 тыс. военнослужащих, среди которых 20 тыс. — американские солдаты.

Площадь учений — десять стран, основные действия пройдут в Германии и Польше. По данным американского издания Stars and Stripes они пройдут в апреле-мае 2020 года, а технику из США в ЕС начнут перебрасывать уже в феврале 2020 года.