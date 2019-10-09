Бишкек, 9 октября 2019, 13:37 — REGNUM Послы Японии, Ганы, Испании, Молдавии, Шри-Ланки и Бахрейна вручили верительные грамоты президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, сообщает 9 октября издание 24.kg.
Глава республики поздравил дипломатов с началом дипломатической миссии и выразил надежду, что их профессиональный опыт будет способствовать развитию отношений.
Жээнбеков также выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политической сферах.
Напомним, 13 марта 2019 года посол России в Киргизии Николай Удовиченко вручил верительные грамоты президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. Стороны обсудили перспективы развития отношений в области экономики, политики, туризма, образования, науки и техники и других сферах.
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