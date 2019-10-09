Рига, , 13:33 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что столица Латвии де-факто останется погрязшей в безвластии, а политические силы сами не заинтересованы взяться за управление Риги, пока не окончены громкие коррупционные процессы о растрате бюджетных средств, сообщает сегодня, 9 октября, латвийский новостной портал Mixnews.

«Никому не выгодно, потому что там хаос. Думаю, пока следственные органы не разберутся кто, что, сколько, думаю, никто не захочет брать. А если ты возьмешь, то что с этой развалиной будешь делать?», — рассуждал Юрканс в эфире радиостанции Baltkom.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего мэра Риги Нила Ушакова обвиняют в участии в коррупционных схемах в работе городского общественного транспорта. Ушаков был смещён с должности, однако избрался в Европарламент, избежав преследования. Новым градоначальником стал Олег Буров.