Москва, 9 октября 2019, 13:31 — REGNUM Верхняя палата парламента утвердила изменения в составе после сентябрьских выборов — новым сенатором от Мурманской области официально объявлен Константин Долгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Константин Долгов сменил Игоря Чернышенко, представлявшего в СФ интересы региона с 2013 года. Кандидатуру Долгова на пост сенатора выдвинул Андрей Чибис, одержавший победу на губернаторских выборах.
Напомним, ранее Константин Долгов являлся уполномоченным МИД России по вопросам прав человека.