Рига, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ожидает трудные и длительные переговоры политических сил в вопросе назначения нового главы Банка Латвии (Центробанка), сообщает сегодня, 9 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM. Место председателя Банка Латвии станет вакантным с середины декабря 2019 года, когда закончится договор с действующим главой ЦБ Латвии Илмаром Римшевичем.

Римшевич уже почти два года фигурирует в крупном коррупционном скандале в Латвии, его обвиняют в вымогательстве взяток, однако власти не смогли отстранить его с должности после вмешательства в скандал Европейского суда, отмечает издание.

Новый глава Банка Латвии, утверждает премьер Кариньш, будет предложен представителями политических парламентских партий.