Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало законодательную инициативу федерального уровня, согласно которой председателями призывных комиссий смогут быть представители исполнительной власти, передает корреспондент ИА REGNUM. Автором идеи явился лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

Предполагается, что правило будет действовать в городах федерального значения — Москве, Петербурге и Севастополе, где призывные комиссии лучше организовывать не на базе муниципалитетов, как сейчас, а на районном уровне, полагает Тетердинко.

Сейчас призывные комиссии возглавляют главы муниципальных образований. В связи с этим у инициативы обнаружилось много критиков. Депутат из фракции «Яблоко» Михаил Амосов напомнил, что муниципальные депутаты возглавляют комиссии специально, чтобы в них был хотя бы один «человек от народа», который бы следил, например, чтобы граждан справедливо отправляли на службу и не отказывали в альтернативной. На его взгляд, следует не забирать у «мелких» муниципалитетов комиссии, а наоборот, укрупнять муниципалитеты до районов и избирать их глав.

«Эсер» Алексей Ковалев полагает, что предложенное нововведение может и вовсе дискредитировать северную столицу. Он отметил, что альтернативная гражданская служба — «долгая и тяжелая», особенно в медицинских учреждениях, но граждане по сложившейся практике и так с трудом могут получить на нее право, зачастую приходится это делать через суды, так как сами комиссии отказывают. По этому, полагает Ковалев, в состав призывных комиссий, напротив, стоит включать больше депутатов и представителей общественности, а не только военных или чиновников.

«Не слишком ли однонаправлено действие наших призывных комиссий, не слишком ли они заточены на одно и то же и не подставляют ли они наш город и вообще нашу страну, показывая всем, что даже человек, который объективно имеет право на альтернативную службу, не может этого добиться в спокойном режиме? На мой взгляд, формироваться комиссии должны другим образом», — заявил Ковалев.

Правительство Санкт-Петербурга 24 сентября приняло постановление «О призыве граждан Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга навоеннуюслужбув октябре-декабре 2019 года». Всего осенью запланировано призвать 2600 молодых петербуржцев, из которых не менее 20% — с высшим образованием.

Среди призывников должно быть около 300 человек, имеющихвоенно-учетную специальность. Не менее 60% будет направлено в режимные воинские части. Первая отправка к месту прохождения службы призывников состоится 14 октября.

Призывным комиссиям также предстоит рассмотреть и принять решения в отношении 57 петербуржцев о направлении на альтернативную гражданскуюслужбу.

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