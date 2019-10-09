Киев, , 13:29 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опасается, что генеральная прокуратура Украины (ГПУ) может потерять материалы уголовных производств в отношении фирмы «Бурисма». Соответствующее заявление Деркач сделал 9 октября на брифинге в Киеве.

Он попросил государственное бюро расследований и ГПУ активизировать расследование в отношении фирмы «Бурисма», «потому что у нас в последнее время начали пропадать материалы» уголовных производств.

«Я не хочу, чтобы в связи с последними назначениями, в том числе и в генеральную прокуратуру пропали материалы дел, касающиеся «Бурисмы», их шесть. Сегодня я направляю запрос, в том числе в Генеральную прокуратуру о том, что необходимо сохранить эти дела», — сказал Деркач.

Он сообщил, что из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко новый президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в скандал, связанный «с вмешательством в выборы президента США и в том, что Украину обвиняют в международной коррупции».

«Международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко. Поскольку Украина является парламентской республикой, именно парламент должен дать оценку данным фактам», — считает Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». Генпрокурор отметил, что ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Хантер Байден, и передать его на дорасследование. По его словам, «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».