Киев, 9 октября 2019, 13:29 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опасается, что генеральная прокуратура Украины (ГПУ) может потерять материалы уголовных производств в отношении фирмы «Бурисма». Соответствующее заявление Деркач сделал 9 октября на брифинге в Киеве.
Он попросил государственное бюро расследований и ГПУ активизировать расследование в отношении фирмы «Бурисма», «потому что у нас в последнее время начали пропадать материалы» уголовных производств.
Он сообщил, что из-за действий бывшего президента Украины Петра Порошенко новый президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в скандал, связанный «с вмешательством в выборы президента США и в том, что Украину обвиняют в международной коррупции».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». Генпрокурор отметил, что ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Хантер Байден, и передать его на дорасследование. По его словам, «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».