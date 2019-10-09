Анкара, , 13:25 — REGNUM Подразделения турецких вооруженных сил начали переход через границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена создать зону безопасности. Об этом сообщает 9 октября агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

Военные Турции переходят в северо-восточную часть Сирии, чтобы заставить курдских бойцов, которые находятся под защитой американских военных, отойти от границы, пояснил собеседник агентства. Официальных сообщений о начале вторжения турецких сил в Сирию не было.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что военных перебрасывают к границе в рамках подготовки к операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдская коалиция «Сирийских демократических сил» (СДС) объявила мобилизацию на фоне подготовки Турцией военной операции на северо-востоке Сирии.

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