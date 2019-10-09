Барнаул, , 13:15 — REGNUM Депутаты Барнаульской городской думы (БГД) на 6 февраля 2020 года назначили конкурс на замещение вакантной должности главы города, сообщается на официальном сайте БГД. Причём, как пояснил лидер фракции «Справедливая Россия» в алтайском парламенте Александр Молотов, за это решение проголосовали не только представители «Единой России», но и других оппозиционных сил (ЛДПР и КПРФ), которые ранее выступали за возврат всенародных выборов в столице Алтайского края.

«Не поддержали назначение конкурса лишь наши коллеги, депутаты-справедливороссы. И это правильное решение — легитимизировать процедуру конкурса и участвовать в фарсе, когда одни единороссы будут назначать мэром Барнаула другого единоросса, мы не намерены — это будет неуважением по отношению к тысячам наших избирателей!», — заявил депутат.

Александр Молотов напомнил также, что в Барнауле за короткие сроки были собраны тысячи подписей в поддержку возврата всенародных мэрских выборов.

«За несколько месяцев нашей кампании мы собрали тысячи подписей горожан в поддержку возвращения всенародных выборов мэра и с очевидностью убедились, что горожане реально устали от безликих сити-менеджеров, никоим образом не учитывающих мнение простых жителей нашего города и даже не желающих это мнение слушать», — заявил Молотов и выразил уверенность, что рано или поздно горожане смогут добиться права самим избирать себе мэра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы мэра в столице Алтайского края не проводятся вот уже девять лет. С тех пор ещё ни один так называемый сити-менеджер не смог доработать хотя бы один установленный полномочиями срок. Тому способствовали либо уголовные дела, либо мощный поток общественной критики. После очередной отставки очередного градоначальника представители фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании инициировали внесение поправок в законодательство, позволяющемся вернуть всенародные выборы, но партия власти (большинство) не позволила этому случиться.