Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Официальные записи противоречат рассказу сенатора и кандидата в президенты США Элизабет Уоррен об увольнении из-за беременности, сообщает The Washington Examiner.

По заверения Уоррен, когда она работала в г. Ривердейл в государственной школе, ее вынудили уйти с предподавательской работы после того, как стала заметна ее беременность. Однако сохранившиеся документы противоречат словам политика. Местный совет по образованию предоставил Уоррен контракт на второй год работы единогласным голосованием, об этом говорят записи, попавшие в распоряжение СМИ.

Протокол заседания совета от 16 июня 1971 года, прошедшего через несколько месяцев после первого заседания (где Уоррен одобрили), показывает, что она подала в отставку. Отставка была «принята с сожалением».

70-летняя Уоррен неоднократно утверждала, что была уволена с преподавательской работы всего через год после того, как она вступила в должность, и именно за беременность. На прошлой неделе, однако, всплыло ее старое видео, где она называла совсем иную причину ухода из преподавания: после выпуска из учебного заведения, проработав год, она вернулась в аспирантуру, сомневаясь, что это то, что ей нужно; в итоге после рождения ребенка она оставалась дома в течение нескольких лет, определяясь со своими планами на будущее.

Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда Уоррен подрывает доверие к себе, рассказывая о своей жизни. Так, в прошлом году она уверяла, что ее предки — индейцы. В попытке доказать свою правоту она прошла генетический тест, который показал, что индейской крови в ней столь малая капля, что она не может считаться индианкой. Позже она была вынуждена извиниться после того, как чероки осудили ее за то, что они назвали «издевательством» и «бесчестным» трюком.

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал наследие Уоррена, чтобы посмеяться над ней, называя ее «Покахонтас», а ее тест — мошенническим.