Вильнюс, , 13:12 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 9 октября, в президентском дворце примет делегацию руководства Днепропетровской области Украины и украинских военнослужащих, которые проходят в Литве реабилитацию после ранений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литва с 2014 года принимает на лечение раненых украинских военнослужащих, на территории Литвы ведению боевых действий обучаются солдаты ВСУ, Литва направляет на Украину своих военных инструкторов, поставляет боеприпасы и оружие.