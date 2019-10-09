Сухум, , 13:32 — REGNUM Завершилась церемония вступления Рауля Хаджимба в должность президента Абхазии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что во время церемонии Хаджимба принес присягу на конституции республики. Ее текст он произнес на абхазском языке. После этого главе государства были вручены символы власти: печать с государственным гербом и штандарт президента.

Напомним, церемония началась 9 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с мск). Хаджимба стал президентом страны второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Абхазии, во втором туре президентских выборов Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов, стал победителем. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17% голосов.

Квициния обратился в Верховный суд с целью признать решение Избиркома незаконным. Политик настаивал, что Хаджимба не набрал нужного для победы количества голосов. Верховный суд Абхазии отказался отменять итоги выборов. 7 октября Квициния подал кассационную жалобу на решение суда.