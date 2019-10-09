Челябинск, , 12:49 — REGNUM Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении двух чиновников государственной инспекции труда Челябинской области. Как сообщает информационный портал 74.ru, они отправлены под стражу на два месяца.

Отметим, что о заключении подозреваемых в следственный изолятор ходатайствовали представители СКР и прокуратуры, которые указали в суде, что подозреваемые могут скрыться либо оказать давление на фигурантов уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оба чиновника были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

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