Амстердам, , 12:43 — REGNUM Бывший мэр г. Гаага Паулин Крикке (Paulien Krikke), подавшая в отставку по собственному желанию, в течении 2,5 лет будет получать увольнительное пособие, пишет голландская газета «Алхемеен дахблад».

Если работник, увольняющийся по собственному желанию, таким образом теряет право на пособие по безработице, то политикам в аналогичных случаях продолжают выплачивать часть зарплаты в виде пособия, пока они не найдут новой работы. В первой год после ухода с должности это пособие составляет 80% от последней зарплаты, а затем 70%. Поскольку Крикке была мэром в течении 2,5 лет, она ещё максимально 2,5 года может рассчитывать на выплату пособия.

Представитель национальной организации муниципалитетов в беседе с корреспондентом «Алхемеен дахблад» объяснил данные правила тем, что при отсутствии хорошего увольнительного пособия было бы трудно, а то и невозможно, найти желающих занимать политические должности.