Гаага, Нидерланды, , 12:41 — REGNUM Как сторонники, так и противники гаагского мэра Паулин Крикке поддерживают её решение уйти в отставку. Однако вместе с тем большинство комментаторов единодушны в том, что Крикке не соответствовала своей должности, пишет голландская газета «Телехрааф».

До того как она стала мэром Гааги Крикке была, в частности, мэром города Арнем (Arnhem), а также директором Музея судоходства в г. Амстердам. В обеих случаях её пребывание на должности было отмечено конфликтами с окружающими и подчинёными. Будучи назначенной мэром Гааги, Крикке быстро продемонстрировала присущей ей стиль руководства. Так, она потребовала (и добилась) отмены запрета входить в ратушу с животными, поскольку она хотела приводить на работу свою собаку.

В 2018 резкую критику вызвали заявления Крикке после инцидентом с сирийским беженцем, который с ножом набросился на прохожих. Крикке поспешила тогда заверить общественность, что власти не располагали информацией, которая указывала бы на террористический характер этого преступления. Однако позднее выяснилось, что полиция получила информацию из анонимного источника о готовящемся теракте. Критику вызвало также поведение Крикке в истории с депутатом городского совета Вилли Дилле (Willie Dille). Дилле, член Партии Свободы Хеерта Вилдерса покончила жизнь самоубийством, после того как она была изнасилована группой мусульман. Крикке утверждала, что не знает, почему Дилле не обратилась в полицию с просьбой завести дело против насильников. Однако близкие к Дилле люди считают, что Крикке была в курсе того, что полиция отговорила Дилле заводить дело.

Новогодний костёр в гаагском пригороде Схевенинген (Scheveningen) оказался очередным, и последним, просчётом Крикке. Из-за нарушений правил безопасности костёр привёл к ряду возгораний в Схевенингене. Крикке пыталась переложить всю вину на организаторов новогоднего мероприятия. Однако Совет по национальной безопасности пришёл к выводу, что Крикке как мэр несёт ответственность за случившееся.