Гаага, Нидерланды, , 12:38 — REGNUM Мэр голландского города Гаага Паулин Крикке (Paulien Krikke) подала в отставку. Причиной стал доклад Совета по безопасности — административного органа по расследованию причин и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Доклад посвящён инциденту с новогодним костром в гаагском пригороде Схевенинген (Scheveningen) в конце прошлого года.

По установившейся ещё в 19 в. традиции, ежегодно под новый год на пляже Схевенинген две команды соревнуются в постройке самого большого костра Голландии. Однако в 2018 г. постройка костров прошла с целым рядом нарушений правил безопасности, что привело к пожарам в городе. Из доклада Совета следует, что гаагский муниципалитет заранее знал об этих нарушениях, однако не принял достаточно мер для предотвращения их последствий.

В своём заявлении об отставке Крикке отмечает, что обсуждение доклада сосредоточилось на вопросе о её личном функционировании. Таким образом, по её мнению, обсуждение её личного будущего стало помехой для обсуждения будущего города.

На прошлой неделе полиция произвела обыск в конторах двух советников гаагского муниципалитета, подозреваемых в коррупции. После этого Крикке попросила советников подать в отставку. По её словам, после обнародования доклада Совета по безопасности у неё было выбора, кроме как сделать то, о чём она просила советников: уйти, чтобы не мешать жизни города.