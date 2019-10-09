Гаага, Нидерланды, , 12:36 — REGNUM Государство Нидерландов несёт ответственность за действия голландской армии в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия) в 1947 г. К такому решению пришёл суд в г. Гаага.

Пять индонезийцев обратились в суд с требованием о возмещении материального и морального ущерба, поскольку их отцы в 1947 г. были расстреляны голландскими военными в ходе боевых действий против индонезийских повстанцев.

Государство Нидерландов, в свою очередь, просило суд отказать в этом требовании, ссылаясь на то, что срок давности для этих действий истёк. Однако суд сочёл, что речь идёт о слишком серьёзном преступлении, чтобы ссылаться на срок давности.

Дело теперь возвращено в суд, дабы тот мог установить, что истцы действительно являются детьми расстрелянных голландскими военными мужчин. В случае подтверждения родства истцы могут рассчитывать на возмещение средств на существование.