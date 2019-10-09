Кудымкар, Пермский край, , 12:32 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края конкурс на пост главы города признан несостоявшимся и перенесен на 5 декабря, сообщает издание «Коммерсантъ».

Комиссия предложила депутатскому корпусу на рассмотрение две кандидатуры: директора Кудымкарского медицинского училища Леонида Ковалева и начальника управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергея Старатовича.

По данным СМИ, из 14 присутствовавших депутатов гордумы за Ковалева проголосовали семь человек, еще семеро испортили бюллетени. При повторной процедуре голосования результат не изменился.

Стоит отметить, действующий глава Кудымкара Иван Механошин также претендовал на участие в конкурсе, но не дошел до финала. Заявки на конкурс подавали в общей сложности девять человек.