Москва, , 12:17 — REGNUM Россия теряет население и продолжает вымирать. Об этом 9 октября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на молодёжном форуме в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

«С 1991 года американцы прибавили 70 с лишним млн населения. В 1990 году русских было на этих просторах (а русские собирали эти земли и являются главным связующим звеном, основой культуры, языка, традиций) 120 млн. В этом году — на 20 млн будет меньше. И страна продолжает вымирать», — сказал он.

По мнению Зюганова, необходимо сделать всё, чтобы поддержать молодого человека и молодую семью.