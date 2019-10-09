Новосибирск, , 12:13 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике рассмотрели возможность внесения изменений в закон «О физической культуре и спорте в Новосибирской области», сообщает корреспондент.

По словам заместитель председателя комитета Евгения Подгорного, это необходимо для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

Было решено внести законопроект на рассмотрение сессии Заксобрания для принятия его в первом чтении.

Отметим, что 2 августа вступили в силу изменения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части совершенствования деятельности фитнес-центров.

Согласно закону, фитнес-центры — это физкультурно-спортивные организации. Цель их деятельности — оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. Они могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений, а также имеют право устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.

Кроме того, фитнес-центры могут осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов комплекса ГТО.