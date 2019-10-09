Нур-Султан, 9 октября 2019, 12:12 — REGNUM Временно исполняющий обязанности председателя Комитета уголовно-исправительной системы (КУИС) МВД Казахстана Дархан Канатбеков отстранен от занимаемой должности, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Канатбеков отстранён приказом главы МВД Ерлана Тургумбаева. В настоящее время обязанности главы КУИС исполняет Тенизжан Джанибеков, который был назначен первым заместителем главы комитета 8 мая 2019 года.
Напомним, Дархан Канатбеков возглавил Комитет уголовно-исправительной системы МВД Казахстана 4 апреля 2019 года. Ранее эту должность занимал Азамат Базылбеков.
Читайте также: В Казахстане расходы на заключенного в 2,5 раза выше прожиточного минимума